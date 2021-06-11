الاتحاد يضع خطة من 4 خطوات للحصول على شهادة الكفاءة المالية

العميد يتحرك بجدية لتخفيض الديون

لم يحصل نادي الاتحاد السعودي على شهادة الكفاءة المالية التي أعلنت نتائجها أمس الخميس، مما يعني منعه من قيد أي لاعب جديد خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري، ومنحت وزارة الرياضة السعودية الأندية فرصة أخيرة حتى الـ21 من أغسطس القادم لتقديم المستندات اللازمة للحصول على تلك الشهادة.

الاتحاد أنهى موسم 2020-2021 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي في المركز الثالث ليتأهل إلى الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا، وقد تأهل كذك إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، وترغب الإدارة في دعم الصفوف لمواصلة النجاح في الموسم القادم.

كم تبلغ ديون الاتحاد حسبما أعلنت وزارة الرياضة السعودية؟

لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة السعودية أعلنت عدم منح شهادة الكفاءة المالية لجميع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي باستثناء 3 أندية هي الفتح والفيصلي وأبها.

وحسب إعلان الوزارة لكشف الديون على أندية الدوري السعودي، جاء الاتحاد على رأس القائمة، حيث بلغت ديونه 140 مليون ريال تقريبًا.

ما هي خطة الاتحاد ذات الـ4 بنود للتخلص من مشكلة الديون؟

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي وضعت خطة من 4 خطوات لتخفيض الديون بهدف الحصول على شهادة الكفاءة المالية في أغسطس القادم.

تلك البنود هي:

حقيقة أن الديون انخفضت فعليًا إلى 120 مليون ريال بعد سداد 20 مليون في الفترة الأخيرة وبعد الـ30 من أبريل الماضي موعد تسليم المستندات للوزارة.

العمل على تخفيض الديون إلى 90 مليون ريال فقط خلال الـ10 أيام القادمة.

سداد المستحقات المالية المطلوبة من النادي في القضايا التي صدر بها حُكم نهائي.

تقديم استئناف في القضايا التي صدر بها حكم ضد النادي لكن ليس نهائي، بهدف إزالة تلك المستحقات من إجمالي الديون المستحقة على النادي.

ماذا سيحدث لو لم يحصل الاتحاد على شهادة الكفاءة المالية؟

الاتحاد حال فرط في الفرصة الأخيرة ولم يحصل على شهادة الكفاءة المالية في أغسطس القادم، سيُمنع من قيد اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الصيفية، كما منع ونادي النصر من قيد اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

هذا الأمر سيكون له تأثير سلبي مباشر على عمل الإدارة لدعم صفوف الفريق، إذ العميد بحاجة ماسة إلى مهاجم قوي هداف بدلًا من ألكسندرو بريجوفيتش، وكذلك إلى دعم الوسط والمنظومة الهجومية.

ذلك الأمر لو حدث، قد يدفع إدارة الاتحاد لعدم التخلي عن اللاعبين الأجانب وعلى رأسهم بريجوفيتش خلال الصيف، وإيقاف المفاوضات مع جميع اللاعبين الذين يُفاوضهم.

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