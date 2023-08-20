الاتحاد يصر على ضم صلاح .. وخطوة واحدة تدفع ليفربول للموافقة

هل يوافق ليفربول على ترك صلاح ينضم إلى الاتحاد؟

SHAHID

يبدو أن إدارة نادي الاتحاد لن تتنازل عن فكرة التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن ليفربول يرفض الأمر ولكن هناك شرطًا من أجل موافقته.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

محمد صلاح هو نجم فريق ليفربول الأول حاليًا، ويحتاج الاتحاد لتدعيم مركز الجناح الأيمن، ولذلك يستهدف التعاقد مع النجم المصري حاليًا.

وأكد الصحفي رودي جاليتي عبر حسابه على منصة "إكس" على أن الاتحاد يصر على التعاقد مع صلاح، ولكن ليفربول ومدربه الألماني يورجن كلوب يرفضان فكرة رحيله حاليًا.

وأشار جاليتي إلى أن ليفربول وجاليتي يرفضان التخلي عن صلاح، بسبب عدم وجود بديل له بالفريق حاليًا، ولكن صلاح يبدو موافقًا على العرض ولكنه لن يضغط على إدارة ناديه.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

والشرط الذي قد يجعل ليفربول يوافق على الصفقة، هو التعاقد مع بديل له خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

SHAHID