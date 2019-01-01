الاتحاد يستهدف خطف ثلاثي القادسية وعلى رأسهم هارون كمارا

عرض الاتحاد وصل إلى 35 مليون ريال

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قالت تقارير صحفية مقربة من نادي الاتحاد، أن إدارة العميد تعمل بكل قوة حاليًا على التعاقد مع ثلاثة لاعبين من نادي القادسية.

صحيفة "الشرق الأوسط" بحسب مصادرها أشارت إلى أن إدارة العميد تستهدف ضم الثلاثي هم هارون كمارا ونايف هزازي وعبد المحسن فلاته خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

التقارير أشارت إلى أن عرض الاتحاد وصل إلى 35 مليون ريال من أجل التعاقد مع ثلاثي القادسية، بخلاف ما سيحصل عليه اللاعبين.

القادسية كان قد هبط رسميًا من دوري المحترفين السعودي، إلى دور محمد بن سلمان للدرجة الأولى، مما يجعل لاعبي النادي مطلوبين بشكل كبير.

المفاوضات حاليًا بقيادة رئيس النادي أنمار الحائلي وبدعم مباشر من العضو الداعم نواف المقيرن رئيس النادي السابق، والذي قرر دعم النادي بشكل مباشر.

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يُذكر أن عبدالمحسن فلاته يلعب في مركز الدفاع وهزازي في المحور وهارون كمارا كمهاجم صريح في الخط الأمامي.