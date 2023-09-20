الاتحاد يستعد للإعلان عن رئيسه التنفيذي الجديد .. وهذا التعاقد أول قراراته!

نادي الاتحاد يستعد للإعلان عن قرارات مهمة

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اقترب الاتحاد السعودي، من الإعلان عن رئيسه التنفيذي الجديد؛ بالتزامن مع انتقال ملكية أغلبية أسهم النادي، إلى صندوق الاستثمارات السعودي.

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ومع تنفيذ الخصخصة في الرياضة السعودية، انتقلت 75% من أسهم أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، إلى صندوق الاستثمارات السعودي، مع اشتراط تعيين رؤساء تنفيذيين أجانب.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي برونو أندرادي، مساء اليوم الأربعاء، عن أن دومينجوس سواريس دي أوليفيرا، في طريقه لتولي منصب الرئيس التنفيذي في قلعة العميد.

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وأعلن أندرادي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، تفاوض سواريس، مع محترف برتغالي؛ للانضمام معه إلى نادي الاتحاد، في الأيام القادمة.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن هذا المحترف البرتغالي - كما اسماه -؛ ليس لاعبًا وإنما شخص سيتولى منصب المدير الرياضي في الاتحاد؛ حيث يفاضل سواريس "الآن"، بين اسمين للتعاقد مع أحدهما.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد، توّج بثنائية دوري روشن للمحترفين والسوبر السعودي، الموسم الرياضي الماضي 2022-2023، كما سيُشارك في كأس العالم للأندية، في شهر ديسمبر القادم.

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