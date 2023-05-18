الاتحاد يخسر أول صفقة مزعومة .. لاعب النصر السابق "أبوابه مغلقة" رسميًا

على الاتحاد أن يحاول مرة أخرى في صيف 2024م مع لاعب النصر السابق!

رد رسمي من شأنه أن ينهي محاولات أنمار الحائلي؛ رئيس نادي الاتحاد السعودي، المزعومة تجاه لاعب النصر السابق، إذ أعلن ناديه بشكل مباشر أن رحيله مرفوض.

العميد يسعى في الميركاتو الصيفي المقبل لتعويض ما فاته في الشتاء الماضي، إذ كان ممنوعًا من التعاقدات على خليفة "قضية التسجيلات" الشهيرة.

ورغم زعم البعض أن النادي الجداوي قريب من التعاقد مع البرازيلي أنسيلمو دي مورايس؛ لاعب وسط الوحدة السعودي، إلا أن رئيس الأخير سلطان أزهر، حسم الجدل.

وقال أزهر، خلال تصريحاته لعديد القنوات التليفزيونية: "غير صحيح ما يتردد، أنسيلمو عقده معنا حتى عام 2024م، وكل ما يتردد ما هو إلا شائعات مغرضة للتأثير على مزاج اللاعبين قبل المباريات المهمة".

وأضاف: "أنسيلمو مستمر، وما يتردد عارٍ من الصحة، هو لاعب مهم في الفريق، والجميع تابع ما قدمه أمام الهلال من أداء رائع".

جدير بالذكر أن الاتحاد حاول من قبل التعاقد مع أنسيلمو في صيف 2021، لكن في الأخير أعاره الوحدة لنادي النصر وقتها لنهاية ذاك الموسم.