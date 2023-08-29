الاتحاد يختار "بديل" محمد صلاح أخيرًا .. والشباب يهدد الصفقة!

صفقة عالمية محتملة "تعوض" محمد صلاح

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لا يزال هدف نادي الاتحاد السعودي "الأول"؛ هو التعاقد مع النجم المصري الكبير محمد صلاح، جناح العملاق الإنجليزي ليفربول؛ وذلك قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي الحالي.

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الاتحاد قدّم عرضًا إلى ليفربول؛ للتعاقد مع صلاح، مقابل 150 مليون يورو، مع حصول اللاعب على راتب يقترب من الـ200 مليون يورو في الموسم الرياضي الواحد.

وعلى الرغم من هذا العرض الضخم؛ إلا أن النادي الإنجليزي، لا يزال يرفض التفريط في اللاعب، مع تأكيدات من أشخاص مقربة من صلاح نفسه، على أنه لن يضغط على الإدارة، من أجل الرحيل.

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ولذلك ومع اقتراب إغلاق باب الانتقالات الصيفية.. يبدو أن مسؤولي نادي الاتحاد، قد اختاروا أخيرًا، "بديلًا" لصفقة النجم المصري؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، يرغب العميد، في التعاقد مع المهاجم البرتغالي جواو فيليكس، من أتلتيكو مدريد الإسباني، مع وجود منافسة شرسة من نادي الشباب السعودي.

وكشفت الصحيفة، عن أن فيليكس، لن يلعب مع أتلتيكو مدريد مجددًا؛ بسبب خلافاته مع المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني؛ حيث وضع اللاعب، العملاق الإسباني برشلونة، كهدف أول بالنسبة له، وفي حال لم تتم الصفقة، سيذهب إلى السعودية.

جدير بالذكر أن المهاجم البرتغالي، أعلن في تصريحات للإعلامي فابريتسيو رومانو، أن حلمه هو تمثيل نادي برشلونة؛ حيث سينتظره حتى اليوم الأخير من الميركاتو، قبل النظر في أي عروض أخرى.

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