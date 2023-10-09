الاتحاد يجهز مفاجأة للجماهير عن أحمد حجازي وجوتا

مفاجأة لجماهير الاتحاد عن الثنائي أحمد حجازي وجوتا

في مفاجأة كبرى.. بات النجم المصري أحمد حجازي، قلب دفاع نادي الاتحاد السعودي، قريبًا من العودة إلى مباريات الفريق الأول لكرة القدم، مجددًا.

حجازي يغيب عن الاتحاد، منذ شهر مايو الماضي، بسبب الإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"؛ حيث تم رفع اسمه مؤقتًا، من القائمة المحلية للفريق.

ووفقًا لصجيفة "الرياضية"، دخل حجازي، المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي، وسط مطالبات من البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الاتحادي، بسرعة تجهيزه؛ للاستعانة به في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، في شهر ديسمبر القادم.

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وكشفت الصحيفة، عن أن حجازي يستطيع المشاركة بشكل طبيعي، في مونديال الأندية، إذا تأكدت جاهزيته الطبية والفنية؛ طالما أنه مسجل في النظام الدولي للاعبين، في قائمة العميد.

الاتحاد يواجه أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في المباراة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للأندية 2023، على أن يضرب موعدًا مع الأهلي المصري، في الدور الثاني، حال التأهل بشكل رسمي.

وإلى جانب المدافع المصري.. أوضحت أن الجناح البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، يمارس تدريباته بشكل مكثف، داخل نادي الاتحاد، على الرغم من رفع اسمه أيضًا، من القائمة المحلية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن جوتا، بإمكانه هو الآخر، المشاركة في مسابقتي كأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ لذلك يتم تجهيزه بشكل مكثف، ليكون مستعدًا عند الحاجة إليه.

جدير بالذكر أن الجناح البرتغالي البالغ من العمر 24 سنة، انضم إلى نادي الاتحاد في صيف العام الحالي، قادمًا من سلتيك الاسكتلندي، مقابل 30 مليون يورو تقريبًا؛ قبل أن يتم رفع اسمه من القائمة المحلية؛ بسبب تواجد 8 محترفين أجانب.