الاتحاد يتلقى صدمة قوية بشأن مهند الشنقيطي

لاعب الاتحاد تعرض لإصابة قوية في لقاء الاتفاق

بعد أن اشتعلت المنافسة على صدارة دوري روشن للمحترفين، بين الاتحاد والنصر والشباب، تلقى العميد صدمة قوية بشأن الظهير الأيمن مهند الشنقيطي.

وشهدت مباراة الاتحاد أمام الاتفاق الماضية، خروج الشنقيطي متأثرًا بإصابته في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، ليشارك بدلًا منه مد الله العليان.

وكشف الإعلامي وليد الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد": "الشنقيطي بدأ برنامجه العلاجي بعد إصابته بقطع في أوتار العضلة الضامة خلال مباراة الاتفاق".

وتابع: "مصادرنا داخل الاتحاد تؤكد على أن الشنقيطي سيغيب بشكل مبدئي عن الاتحاد لنهاية الموسم الحالي، والآن أمام خيارين إما بإجراء عملية جراحية في ألمانيا أو بدء برنامج علاجي بدني في أوروبا".

وحقق نادي الاتحاد الفوز على الاتفاق بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 17 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.