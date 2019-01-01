الاتحاد يتفوق على النصر بملعب الملك فهد الدولي

الاتحاد يطير إلى الرياض لمواجهة النصر على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تنتظر جماهير الكرة السعودية مواجهة قوية بين فريقي النصر والاتحاد مساء غدًا السبت ضمن مباريات الجولة الـ27 من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد يطير إلى الرياض لمواجهة النصر على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض بالمواجهة التي تختلف دوافعها بالنسبة للفريقين.

معركة الأمتار الأخيرة 😯

الكلاسيكو السعودي 🔥

الأهلي 🆚 الهلال

🏟️الجوهرة المشعة

⏱️20:45 بتوقيت مكة المكرمة



الأهلي من أجل تحسين وضعه بالدوري والهلال يأمل في الفوز واستعادة الصدارة حال تعثر النصر 👀 pic.twitter.com/okFMbzeRrI — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 12, 2019

وتاريخيًا تواجه الفريقين 7 مرات خلال الأعوام العشرة الماضية على درة الملاعب، ملعب الملك فهد، فيما تفوق النصر على صعيد النتائج الكبيرة.

وخلال هذه المواجهات فاز الاتحاد في 3 مواجهات، فيما حقق النصر الفوز في مباراتين، وحضر التعادل في مثلهما.

أخر المباريات التي جمعت الفريقين على نفس الملعب انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 1\1 في موسم 2016ـ2017.

بالأرقام - النصر صاحب اليد العليا قبل مواجهة الاتحاد في مباراة الكلاسيكو

ولم ينجح النصر في زيارة شباك الاتحاد في كل المواجهات التي خسرها، وكانت آخرها توجت الاتحاد بلقب كأس ولي العهد موسم 2017.