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الاتحاد يتعاقد مع راعٍ جديد ورئيس النادي يُطمئن الجماهير

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عقب التوقيع تحدث رئيس النادي لؤي ناظر، عن الفريق خلال الفترة المقبلة وبالتحديد الميركاتو الشتوي

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

وقع نادي الاتحاد عقد شراكة استراتيجية مه "هنقرستيشن" تنضم بموجبه للعديد من الجهات الراعية لنادي الاتحاد.

وتمت مراسم توقيع العقد بين رئيس مجلس ادارة النادي المهندس لؤي ناظر والمدير التنفيذي لـ "هنقرستيشن" ابراهيم الجاسم بمقر النادي بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وعقب التوقيع تحدث رئيس النادي لؤي ناظر، عن الفريق خلال الفترة المقبلة وبالتحديد الميركاتو الشتوي، والذي تنتظره جماهير العميد بكل قوة.

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وعن الصفقة التي تم عقدها بشكل رسمي قال : "الإيفوارى سيكو سانوجو، لاعب كبير ولعب في بطولات كبيرة وهو مكسب لنادي الاتحاد، كما أن نوعية اللاعبين المختارين للعب في الاتحاد عالية جداً وهذا ما جعل المفاوضات صعبة".

وعن الميركاتو الشتوي قال : "الفترة الشتوية ليست سهلة للتعاقد مع لاعبين ممتازين ولكن كنا مصدر قلق كبير لبعض الاندية الكبيرة لتحركاتنا الكثيرة".

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