الاتحاد يتخلص من مشكلة قديمة ويقترب من الكفاءة المالية

تواصل إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي سعيها للتخلص من كافة القضايا والديون المترتبة على النادي خلال الفترة الماضية، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

إدارة الاتحاد تريد توفير كافة السبل من أجل الحفاظ على استقرار الفريق، وذلك عن طريق التخلص من الديون المالية على النادي.

ما هي مشكلة الاتحاد القديمة والتي تخلص منها؟

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن إدارة الاتحاد نجحت في التوصل لحل في قضية العاجي ويلفرد بوني، مهاجم الفريق السابق، وذلك بالتوصل معه لاتفاق على تسوية مالية لتسديد مستحقاته على دفعات.

وبعد أن توصل الاتحاد لاتفاق مع بوني، أصبحت قضيته خارج مطالبته رسميًا من شروط شهادة الكفاءة المالية الصيفية، والتي تستوجب سداد كافة الالتزامات المستحقة حتى 31 مارس 2022.

جاء ذلك بعد أن حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال شهر مارس الماضي، بحصول اللاعب الإيفواري على مستحقاته المالية من العميد.

كم تبلغ قيمة المستحقات المالية لبوني؟

نادي الاتحاد كان قد تعاقد مع بوني خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2020، وذلك لمدة موسم ونصف في صفقة انتقال حر، قبل أن يتم فسخ العقد معه في نوفمبر من نفس العام.

وتبلغ قيمة المستحقات المالية للمهاجم العاجي حوالي 9 ملايين ريال سعودي، سيقوم الاتحاد بتسديدها خلال الفترة القادمة على دفعات.

الاتحاد فسخ عقده مع بوني، بعد أن فشل اللاعب العاجي في تقديم المستوى المطلوب منه، لتقرر الإدارة وقتها عودة المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش المهاجم السابق للنمور بدلًا منه، والذي كان معارًا لنادي باوك اليوناني.

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