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الاتحاد يتحرك للتعاقد مع الإسباني ماريو سواريز

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أكدت سهولة مهمة الاتحاد في التفاوض مع اللاعب، خاصة بعد هبوط فريقه إلى الدرجة الثانية، بسبب تذيل ترتيب الدوري الصيني

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن رغبة مسؤولي نادي الاتحاد في التعاقد مع اللاعب ماريو سواريز لاعب نادي جوازو هنجفنج زيتشنج الصيني.

الصحيفة الإسبانية أكدت سهولة مهمة الاتحاد في التفاوض مع اللاعب، خاصة بعد هبوط فريقه إلى الدرجة الثانية، بسبب تذيل ترتيب الدوري الصيني.

وواصلت الصحيفة الأشهر في إسبانيا لتكشف عن قيمة العرض الاتحاد والتي وصلت إلى 3 ملايين يورو، مقابل التعاقد مع اللاعب لمدة موسمين.

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وألقت الصحيفة الضوء على تواجد المدير الفني الكرواتي سلافين بيليتش على رأس الجهاز الفني لنادي الاتحاد، والتي تُساهم ف انتقال اللاعب إلى الفريق الاتحادي.

يُذكر أن نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، قد أكد على دعمهم الكبير لنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل انقاذ النادي.  

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