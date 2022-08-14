الاتحاد يتحرك لضم بديل فهد المولد

المولد خارج حسابات الاتحاد تمامًا

بدأت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في التحرك بشكل فعلي من أجل ضم لاعبًا بدلًا من فهد المولد جناح الفريق، لتدعيم صفوف النمور استعدادًا للموسم القادم 2022-2023.

الاتحاد يريد تعويض فهد المولد

أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، على أن إدارة نادي الاتحاد، تعمل خلال الوقت الحالي، من أجل حسم التعاقد مع جناح لتعزيز صفوف الفريق، بدلًا من فهد المولد.

الصحيفة أكدت على أن الاتحاد يتجه للتعاقد مع بديل للمولد، خاصة وأن فترة إيقافه ستستمر حتى موسم نصف، بالإضافة إلى استبعاده من حسابات العميد خلال الفترة القادمة.

نادي الاتحاد قدم بالفعل عروضًا لعديد من الأندية للتعاقد مع لاعبيها، ولكن تلك العروض قوبلت بالرفض لحاجة تلك الفرق للاعبيها البارزين، في الوقت الذي اقترب فيه العميد من ضم محمد الصيعري مهاجم الفيصلي.

ما هو موقف فهد المولد من الاتحاد؟

أصبح فهد المولد خارج حسابات نادي الاتحاد تمامًا، بعد العقوبة الموقعة عليه من جانب لجنة المنشطات، بالإيقاف لمدة عام ونصف، للمرة الثانية في مسيرته.

هذا بالإضافة إلى أن عقد المولد انتهى بنهاية الموسم الماضي، وإدارة الاتحاد قررت عدم تجديد عقده، ليصبح اللاعب حرًا خلال الفترة الحالية.

وكرد فعل من اللاعب، قام المولد بإزالة صورته بقميص الاتحاد على حسابه بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، ووضع صورته بقميص المنتخب السعودي.