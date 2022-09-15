الاتحاد والخليج: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة
الخليج 1X 0 الاتحاد
مباشر لحظة بلحظة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
الملعب
الاتحاد - الخليج
السبت 15 سبتمبر 2022،
الجوهرة المشعة
*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين
شاهد جميع مباريات الدوري الأقوى عــربياً— SHAHID (@ShahidVOD) September 8, 2022
مع
خصم 25% على باقة الرياضة الشهرية ولمدة سنة كاملة !#الرياضة_على_شاهد#لك_وحشة#ShahidVIP#دوري_روشن_السعودي
العرض متاح في السعودية فقط، ومن خلال بطاقات الائتمان وتطبيق
iTuneshttps://t.co/o1DTD1vVnJ pic.twitter.com/lnIbJ8dk5N
اشترك الآن واحصل على خصم 25% على باقة الرياضة لمدة سنة كاملة تدفع شهريًا
30' توقف المباراة لالتقاط الأنفاس وشرب المياه.
19' الاتحاد يضغط ويواصل هجومه لزيادة الغلة التهديفية وتراجع من الضيوف.
15' مرور ربع ساعة من الشوط الأول والاتحاد متقدم بهدف دون رد.
10' أوووووووه طوفان هجمات الاتحاد يستمر، كرة بعرض الملعب من الجانب الأيمن وصلت إلى رومارينيو الذي انطلق وسدد تسديدة أرضية قوية تصدى لها دوجلاس فريدريك بثبات.
4' جوووووووووووووووووووووووول عبد الرزاق حمد الله يفتتح التسجيل سريعًا في المباراة، ركنية للاتحاد من الجانب الأيمن لعبها كورنادو ليقابلها المهاجم المغربي برأسية قوية في الشباك.
0' والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.
تشكيل الاتحاد:
التشكيل| 3-4-3
مارسيلو جروهي
أحمد بامسعود - أحمد حجازي - عمر هوساوي
حمدان الشمراني - إيجور كورنادو - طارق حامد - عبد الرحمن العبود
رومارينيو - عبد الرزاق حمد الله - هيلدر كوستا
📄| هكذا سيظهر شكل فريقنا في مباراة #الاتحاد_الخليج ⚽️ pic.twitter.com/W8wnCTz4jK— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 15, 2022
تشكيل الخليج:
📋| قائمة المدرب البرتغالي بيدرو ايمانويل لمواجهة #الاتحاد_الخليج #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/47bQncXDgH— نادي الخليج السعودي (@Khaleejclub) September 15, 2022
فاز العميد في المباراة الأخيرة على الرائد بهدفٍ دون رد، وذلك بعد التعادل مع الاتفاق والفوز على العدالة بالثلاثة في الجولتين الأولتين، ليمتلك 7 نقاط في رصيده.
أما نادي الخليج فلم يحقق أي انتصار في الموسم الجديد حتى الآن، حيث تعادل مع العدالة في اللقاء الأخير، وخسر من الهلال وضمك في الجولتين الأولتين.
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الاتحاد والخليج، في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي موسم 2022-23، والتي تقام على ملعب الجوهرة المشعة.
اختيارات المحررين
- ليس ضمنهم رونالدو ولا ميسي .. أغلى الشروط الجزائية في العالم
- ميت بجنازته وخسارة فادحة لمولر .. نجوم تعرضوا لسرقات ضخمة
- سحر البرازيل ودقة الألمان .. قمصان كأس العالم 2022
- جول إنسايدر | خاتم راشفورد الزمرد .. أغلى من راتبه ويساوي دخل نجوم
- الحظ ساعدك فساعد نفسك ..رحيل خليلودجيتش وتوخيل يفتح الأبواب أمام زياش!