الاتحاد والخليج: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة أحداث مباراة الاتحاد والخليج في الجولة الرابعة من الدوري السعودي 2023، والمقامة في ملعب الجوهرة المشعة...

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الخليج 1X 0 الاتحاد

مباشر لحظة بلحظة

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الاتحاد - الخليج السبت 15 سبتمبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد VIP الجوهرة المشعة

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Shahid

30' توقف المباراة لالتقاط الأنفاس وشرب المياه.

19' الاتحاد يضغط ويواصل هجومه لزيادة الغلة التهديفية وتراجع من الضيوف.

15' مرور ربع ساعة من الشوط الأول والاتحاد متقدم بهدف دون رد.

10' أوووووووه طوفان هجمات الاتحاد يستمر، كرة بعرض الملعب من الجانب الأيمن وصلت إلى رومارينيو الذي انطلق وسدد تسديدة أرضية قوية تصدى لها دوجلاس فريدريك بثبات.

4' جوووووووووووووووووووووووول عبد الرزاق حمد الله يفتتح التسجيل سريعًا في المباراة، ركنية للاتحاد من الجانب الأيمن لعبها كورنادو ليقابلها المهاجم المغربي برأسية قوية في الشباك.

0' والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل الاتحاد:

التشكيل| 3-4-3

مارسيلو جروهي

أحمد بامسعود - أحمد حجازي - عمر هوساوي

حمدان الشمراني - إيجور كورنادو - طارق حامد - عبد الرحمن العبود

رومارينيو - عبد الرزاق حمد الله - هيلدر كوستا

تشكيل الخليج:

فاز العميد في المباراة الأخيرة على الرائد بهدفٍ دون رد، وذلك بعد التعادل مع الاتفاق والفوز على العدالة بالثلاثة في الجولتين الأولتين، ليمتلك 7 نقاط في رصيده.

أما نادي الخليج فلم يحقق أي انتصار في الموسم الجديد حتى الآن، حيث تعادل مع العدالة في اللقاء الأخير، وخسر من الهلال وضمك في الجولتين الأولتين.

أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الاتحاد والخليج، في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي موسم 2022-23، والتي تقام على ملعب الجوهرة المشعة.