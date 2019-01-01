الاتحاد ينفي التفكير بإعادة سانوجو، ووكيله: مستمرون في القضية

الفريق السعودي رفض تلك الفكرة

نفى نادي الاتحاد السعودي الأخبار التي تحدثت عن تفكير الإدارة بإعادة لاعب الوسط الإفواري سيكو سانوجو لصفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية.

النادي الغربي كان قد ضم سانوجو في يناير 2019 ورغم لعبه 19 مباراة مع الفريق في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا، إلا أن المدرب السابق لويس سييرا قرر عدم قيده في قائمة الفريق للموسم الجديد 2019-2020.

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واتخذ اللاعب قرارًا بالرحيل عن جدة ومن ثم فسخ عقده مع الاتحاد من جانب واحد بحجة عدم قيده في قائمة الفريق، وبعدها اشتكى للفيفا مطالبًا بالحصول على قيمة عقده بالكامل.

وأفادت تقارير صحفية يوم أمس أن الإدارة الاتحادية فتحت باب الاتصالات مع سانوجو لإعادته لسببين، الأول هو دعم الفريق فنيًا خاصة مع الحاجة لخدماته، والثاني هو إسقاط شكواه ضد النادي في الفيفا والتخلص من شبح فرض عقوبات جديدة أو الاضطرار لدفع قيمة العقد بالكامل وهو أمر صعب جدًا في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادي.

وأفادت صحيفة المدينة السعودية أن سانوجو وافق على العودة لصفوف الاتحاد خاصة بعد رحيل المدرب السابق سييرا وتعاقد الفريق مع الهولندي هينك تين كات.

صحيفة الرياض نقلت عن أحد المصادر الاتحادية اليوم نفي هذا الأمر جملة وتفصيلًا، بل أوضح المصدر أن وكيل سانوجو عرض على إدارة الاتحاد عودة موكله لصفوف الفريق لكن الرئيس أنمار الحائلي رفض الأمر تمامًا.

وأكد وكيل اللاعب صاحب الـ30 عامًا أنهم مستمرون في القضية وواثقون في أنهم سيربحونها في النهاية وأن فيفا قد تمنحه حق المطالبة بكامل قيمة عقده والتي تتجاوز الـ7 ملايين يورو.

ويعيش الاتحاد وضعًا صعبًا للغاية في الدوري السعودي هذا الموسم، إذ تلقى خسارته السابعة بالسقوط الأسبوع الماضي ضد الفيحاء بنتيجة 4-1 مما جمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الـ13.