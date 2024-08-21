بسبب الاتحاد .. زوجة موسى ديابي تتخذ قرارًا مهمًا وتطلب المساعدة فورًا

واحدة من أهم الصفقات الاتحادية في الصيف الحالي..

طلبت زوجة أحد المحترفين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، "المساعدة" من متابعيها عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.

الاتحاد يستهل موسمه الجديد 2024-2025، يوم الرابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري، بمواجهة نادي الخلود، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وفي هذا السياق.. نشرت هاواجوتشي زوجة النجم الفرنسي موسى ديابي، جناح نادي الاتحاد الجديد، رسالة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، مساء اليوم الأربعاء، تطلب فيها من متابعيها، أن يقومون بإرشادها لبعض المعاهد الدينية والمدارس في مدينة جدة.

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هاواجوتشي أكدت على رغبتها الشديدة في تعلم "اللغة العربية"؛ من أجل تسهيل عملية التواصل، وسرعة التأقلم على العيش في المملكة، خلال فترة تواجدها مع زوجها.

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جدير بالذكر أن الاتحاد تعاقد مع ديابي، في الميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من نادي أستون فيلا الإنجليزي، وفي عقد لمدة 5 سنوات حتى 30 يونيو 2029؛ حيث قدّم اللاعب مستويات مبهرة، في المباريات الودية.