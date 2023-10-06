الاتحاد مكسور الجناحين .. والأهلي يحكم جدة بـ"الدم" رغم جبن يايسله

الأهلي يتفوق على الاتحاد بعد أكثر من 1000 يوم

SHAHID

بعد ألف 153 يومًا من الفشل.. نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أخيرًا، في إحكام ديربي جدة الكبير لـ"مصلحته"، بالفوز على فريق الاتحاد.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأهلي فاز على الاتحاد (1-0)، مساء اليوم الجمعة، على ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وبصفة عامة.. غلب الطابع التكتيكي والبدني على الديربي، أكثر من الفنيات؛ حيث لم يستمتع المشاهد، بلقطات جمالية كثيرة تخطف الأنظار، كما كان منتظرًا.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وركز البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، على الاختراق من العمق كثيرًا؛ وهو ما فشل فيه، خاصة أنه واجه تكتلات دفاعية ناجحة، من الغريم الأهلاوي.

وظهر العميد الاتحادي، كما لو كان مكسور الجناحين؛ حيث كان يجب على سانتو، محاولة اللعب على الأطراف، لفك تكتلات دفاع الأهلي، وهو لم يحدث طوال المباراة، لعدم توفر البديل المناسب.

حتى عندما حاول المدرب البرتغالي، اللعب على الأطراف، دفع بكل من الظهيرين مهند الشنقيطي وزكريا هوساوي؛ في ظل مواصلة استبعاده للاعب عبد الرحمن العبود.

الأهلي يفوز على الاتحاد بـ"الروح والدم"

ومن ناحيته.. قدّم النادي الأهلي، شوطًا أولًا رائعًا؛ سواء من حيث التنظيم التكتيكي أو بعض اللقطات الفنية "البسيطة"، التي كادت تضاعف النتيجة.

لكن.. الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، بالغ في تراجعه للخلف في الشوط الثاني، خاصة في الفترة من الدقيقة 45 إلى 75؛ وهو ما كاد أن يكلف فريقه، خسارة الثلاث نقاط.

نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عوضوا هذا التراجع الكبير في الخلف، بالقتال على كل كرة، واللعب بروح عالية للغاية؛ وسط تألق كبير أيضًا، من الحارس السنغالي إدوارد ميندي.

وفي الحقيقة.. هذه الروح القتالية من نجوم الأهلي، ظهرت منذ الدقيقة الأولى؛ حيث أصر الإيفواري فرانك كيسييه، على مواصلة اللعب، على الرغم من أن الدماء سالت بكثرة من رأسه.

وسجل كيسييه، هدف الأهلي الوحيد في الديربي أمام العميد الاتحادي، رغم معاناته من الإصابة، وشعوره بالدوار في أكثر من لقطة، وذلك في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول.

وعلى الرغم من وجود نواقص فنية كثيرة في الأهلي؛ إلا أنه من المؤكد أن هذا الفوز، سيساعد كثيرًا في تسريع عملية بناء الأهلي الجديد.

SHAHID