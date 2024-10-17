لن يحضر "ليلة الوفاء" .. الكشف عن سبب غياب أنمار الحائلي عن لقاء القادسية

رئيس الاتحاد الأسبق لن يحضر ليلة الوفاء

تأكد غياب أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد الأسبق، عن ليلة الوفاء التي سينظمها العميد خلال مباراة الفريق ضد القادسية، لتكريم الرؤساء السابقين للنادي.

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ويواجه الاتحاد نظيره القادسية مساء يوم السبت المقبل، في الجولة السابعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

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وكشف الإعلامي ماجد هود عبر حسابه على منصة "إكس" عن السبب وراء غياب أنمار الحائلي عن تكريم ليلة الوفاء لنادي الاتحاد.

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وجاء نص ما كتبه هود كالآتي: "في الاتحاد؛ لتواجده خارج السعودية يتعذر حضور أنمار الحائلي مباراة القادسية المقبلة، بعد تلقيه دعوة من النادي لليلة الوفاء".

يُذكر أن أنمار الحائلي كان يتولى رئاسة نادي الاتحاد خلال الفترة من 2019 وحتى 2024، وحقق خلالها العميد عدة بطولات، أبرزها ثنائية موسم 2022-23، بالتتويج بالدوري وكأس السوبر.