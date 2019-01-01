لويس سييرا يُطالب إدارة الاتحاد بالتعاقد مع الفلسطيني لويس خيمينيز

لويس سييرا مدرب نادي الاتحاد رشح اللاعب للانضمام إلى صفوف العميد

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قالت تقارير صحفية تشيلية أن اللاعب ذو الأصول الفلسطينية لويس خيمينيز قد دخل ضمن اهتمامات مسؤولي ناي اتحاد جدة السعودي للتعاقد معه معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تقارير صحفية تشيلية أشارت إلى أن لويس سييرا مدرب نادي الاتحاد رشح اللاعب للانضمام إلى صفوف العميد خلال الميركاتو الصيفي.

اللاعب التشيلي صاحب الـ35 عامًا يمتلك مشوارًا طويلاً في الملاعب، مرورًا بالعديد من الدوريات، كما إنه يمتلك تجربة سابقة في الدوري القطري والإماراتي.

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🗞️ وفقًا لتقارير تركية: إدارة النصر وافقت علي دفع راتب سنوي للاعب مباي دياني يقدر ب 5 مليون يورو سنويًا 🤝 وقد صرح اللاعب من قبل أنه لن يوقع مع أي فريق جديد بالصيف إلا إذا حصل على هذا المبلغ 😉



حمد الله ودياني 🔥 أقوى ثنائي بالدوري 🤔 pic.twitter.com/zODznN38E0 — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 29, 2019

ويستهدف سييرا مدرب العميد التعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي والاستفادة من امتلاكه للجواز الفلسطيني من أجل قيده كلاعب آسيوي في قائمة الفريق.

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يذكر ان خيمينيز لعب ضمن العديد من الأندية العربية منها قطر القطري، الغرافة القطري والعربي القطري وكذلك شباب أهلي دبي والنصر الإماراتي.