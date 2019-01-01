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لويس سييرا يُطالب إدارة الاتحاد بالتعاقد مع الفلسطيني لويس خيمينيز

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لويس سييرا مدرب نادي الاتحاد رشح اللاعب للانضمام إلى صفوف العميد
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

قالت تقارير صحفية تشيلية أن اللاعب ذو الأصول الفلسطينية لويس خيمينيز قد دخل ضمن اهتمامات مسؤولي ناي اتحاد جدة السعودي للتعاقد معه معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تقارير صحفية تشيلية أشارت إلى أن لويس سييرا مدرب نادي الاتحاد رشح اللاعب للانضمام إلى صفوف العميد خلال الميركاتو  الصيفي.

اللاعب التشيلي صاحب الـ35 عامًا يمتلك مشوارًا طويلاً في الملاعب، مرورًا بالعديد من الدوريات، كما إنه يمتلك تجربة سابقة في الدوري القطري والإماراتي.

ويستهدف سييرا مدرب العميد التعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي والاستفادة من امتلاكه للجواز الفلسطيني من أجل قيده كلاعب آسيوي في قائمة الفريق.

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يذكر ان خيمينيز لعب ضمن العديد من الأندية العربية منها قطر القطري، الغرافة القطري والعربي القطري وكذلك شباب أهلي دبي والنصر الإماراتي.

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