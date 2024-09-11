"إنه مهاجم وليس مدافع" .. لوران بلان يتحدث عن حسن كادش والاتحاد يفاجئ نجومه

كواليس رائعة من داخل البيت الاتحادي..

تحدث الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، عن مدافع فريقه حسن كادش، الذي تألق مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، خلال فترة التوقف الدولي، التي انتهت فجر اليوم الأربعاء، في مختلف أنحاء العالم.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

كادش سجل هدفين بـ"الرأس"؛ ليقود السعودية لقلب تأخرها أمام مستضيفها منتخب الصين إلى الفوز (2-1)، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثالث، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؛ على الرغم من أن الأخضر لعب بـ10 لاعبين فقط، منذ الدقيقة 19، عقب طرد متوسط الميدان محمد كنو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر منصة "إكس"، مقطع فيديو يظهر حديث بلان مع لاعبي العميد الاتحادي؛ حيث قال لهم: "يا رفاق.. لقد نجح كادش في تسجيل هدفين مع السعودية".

GOAL

وأضاف المدير الفني الفرنسي، في حديثه عن حسن كادش: "إنه مهاجم وليس مدافع.. تهانينا له"؛ ليقوم جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بالتصفيق لزميلهم.

وعلى جانب آخر.. زفّ نادي الاتحاد، بشرى سارة إلى لاعبيه؛ وذلك من خلال إزاحة الستار اليوم الأربعاء، عن مبني الفريق الجديد، الذي يضم أحدث التقنيات.

واستعرض الاتحاد عبر حسابه بـ"إكس"، الشكل الجديد لمبنى الفريق؛ الذي يشمل "غرفة تغيير ملابس، صالة رياضية شاملة، غرفة قياسات بدنية واستشفاء، وقاعة اجتماعات خاصة بالجهاز الفني".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، يستعد لمواجهة نظيره الوحدة، مساء يوم 15 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.