"خلّها تبرق وترعد!" .. الاتحاد يستغل صورة نجمه لـ"السخرية" من كريستيانو رونالدو بعد الفوز على النصر

هدف رونالدو لم ينقذ النصر من الهزيمة..

سخر نادي الاتحاد من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر؛ بعد كلاسيكو المملكة العربية السعودية الكبير، مساء يوم الجمعة.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

رونالدو سجل هدفًا في خسارة النصر (1-2) ضد الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشر الاتحاد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، صورة لنجمه الهولندي ستيفن بيرجفاين، الذي سجل الهدف الثاني "القاتل" للعميد في شباك الفريق النصراوي، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الكلاسيكو.

GOAL

وظهر بيرجفاين في منشور العميد الاتحادي؛ وهو يلتقط "صورة شخصية" لنفسه، ومن خلفه جمهور النمور الذي حضر الكلاسيكو، من مدرجات ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة.

وعلق الاتحاد على هذه الصورة؛ قائلًا: "بدون كالما.. خلّها تبرق وترعد"؛ في إشارة إلى "احتفالية" كريستيانو رونالدو، خلال الكلاسيكو.

وقام رونالدو باحتفالية "كالما كالما"؛ بعد هدفه الذي سجله في الدقيقة 57 من عمر الكلاسيكو، وتحديدًا بعد دقيقتين فقط من تقدم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، للعميد الاتحادي.

من الملعب إلى الدانسفلور! نشوفكم في ساوندستورم 24!

اشتر تذكرتك الآن، واحصل على خصم 15% مُستخدمًا كود الخصم GOALSS24

احتفالية "كالما كالما" والتي تعني "الهدوء"؛ يقوم بها الأسطورة البرتغالية منذ أيامه مع العملاق الإسباني ريال مدريد؛ حيث كان يستخدمها في كل مرة يسجل فيها على ملعب الغريم الكتالوني برشلونة، لإسكات الجماهير.

جدير بالذكر أن الاتحاد "يتصدر" جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، برصيد 36 نقطة من 12 فوزًا مقابل هزيمة وحيدة؛ وبفارق 11 نقطة عن النصر، الذي تراجع إلى "المركز الرابع".