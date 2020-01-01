باهيا يُهدد استمرار كاريلي مع الاتحاد

النادي البرازيلي يُخطط للتعاقد مع المدرب

أفادت تقارير صحفية برازيلية أن نادي باهيا يستهدف التعاقد مع فابيو كاريلي المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي ليقوده الموسم القادم.

كاريلي خلف الهولندي هينك تين كات في تدريب الفريق السعودي خلال فبراير الماضي، ويؤدي مؤخرًا جيدًا مع الفريق، إذ لم يُهزم في المباريات الخمسة الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

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إحدى الصحف المحلية في مدينة باهيا أوضحت أن النادي يبحث عن مدرب جديد لخلافة روجر ماتشادا، وقد وضع كاريلي على رأس المرشحين خاصة في ظل علاقته الجيدة مع دييجو سيري المدير الرياضي للنادي.

صاحب الـ46 عامًا سبق أن حقق نجاحًا ملحوظًا في البرازيل خلال قيادته فريق كورنثيانس لتحقيق الدوري البرازيلي عام 2017 وكأس باوليستا أعوام 2017 و2018 و2019.