أخبار الاتحاد اليوم | سيناريوهات البقاء وهل يخسر العميد رومارينيو؟

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 6 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأحد 6 سبتمبر 2020 ...

فيتشو: هذه مشكلة الاتحاد ولاعب الهلال من طراز فريد للغاية

وصف الأرجنتيني إيميليانو فيتشو؛ لاعب الاتحاد السعودي السابق، العميد بأحد أكبر أندية القارة الآسيوية، معربًا عن رضاه عما قدمه مع الفريق رغم الانتقادات التي رافقته. ( طالع التفاصيل )

سيناريوهات البقاء .. ما الذي يحتاجه الاتحاد للاستمرار بدوري المحترفين؟

هل ينجح الاتحاد في الاستمرار بالدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم؟ ( طالع التفاصيل )

هل يخسر الاتحاد رومارينيو؟

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الفحوصات الطبية التي أجراها البرازيلي رومارينيو دا سيلفا؛ محترف الاتحاد، أثبتت جاهزيته لخوض مواجهة العدالة المصيرية المقبلة، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري المحلي.

المزيد من الفرق

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب كان قد عانى من شد عضلي خلال المباراة الماضية أمام النصر، مما دفع الجهاز الفني للعميد إلى استبداله خوفًا من تفاقم الإصابة.

مضاعة المكافآت

أعلنت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن إدارة نادي الاتحاد قررت مضاعفة المكافآت للاعبين، حال الفوز أمام العدالة وحسم البقاء في دوري المحترفين.

ويحتاج العميد للفوز بالمباراة كي يبقى في دوري المحترفين، في حين ينتظر نتائج منافسيه حال التعادل.