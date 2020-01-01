دا كوستا يفجر مفاجأة ويعد جمهور الاتحاد بكشف المستور

المغرب فسخ عقده من طرف واحد مع العميد قبل أشهر

وجه المغربي مروان دا كوستا؛ مدافع الاتحاد السعودي السابق، رسالة إلى جمهور العميد، كاشفًا عن مفاجأة غريبة.

المغربي رحل قبل أشهر عن العميد، إذ استغل لوائح الفيفا، وقام بفسخ عقده من طرف واحد، على إثر عدم تلقيه مستحقاته المالية لعدة أشهر، لينضم إلى طرابزون سبور التركي.

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وكان الاتحاد الدولي قد حكم لصالح دا كوستا في القضية، وقضى بدفع النادي الجداوي 3 ملايين يورو للاعب، خلال 45 يومًا، وإلا سيتم فرض عقوبات أخرى.

صاحب الـ34 عامًا أشار إلى شعور قوي لديه باجتماعه مع جمهور النمور مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، ليثير التكهنات حول احتمالية عودته للنادي الجداوي.

وكتب دا كوستا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "لن أنسى الاتحاد وجمهوره أبدًا، فرقتنا الطرق، لكنني لدي شعور عميق بأننا سنجتمع سويًا مرة أخرى، لكنني أريد منكم فقط ألا تصدقوا ما يُقال عني عبر شبكات التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "يومًا ما سأشرح لكم كل شيء في لقاء تليفزيوني مباشر، وسأقدم لكم الأدلة على كلامي، فالحقيقة ستخرج إلى النور في أحد الأيام".

يذكر أن المغربي كان قد انضم للاتحاد في يناير 2019 قادمًا من باشاك شهير التركي، وخاض معه 22 مباراة، سجل خلالها أربعة أهداف، وصنع آخر.