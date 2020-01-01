أخبار الاتحاد اليوم | موقف الغامدي ومفاوضات مع لاعب النصر

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 7 مايو.

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الخميس 7 مايو 2020 ...

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تقارير - قرار كاريلي يحسم موقف الغامدي مع الاتحاد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن تطورات موقف عبدالرحمن الغامدي مع نادي الاتحاد خلال الفترة الحالية بعد أنباء رحيله. ( طالع التفاصيل )

صراع ثلاثي شرس للتعاقد مع عوض خميس

يبدو أن الأيام المُقبلة ستشهد صراعًا خاصًا بين أكثر من نادٍ محلي للتعاقد مع اللاعب عوض خميس لاعب النصر عقب نهاية عقده مع الفريق.. ( طالع التفاصيل )

السومة أخيرًا وغياب الهلال والنصر .. من أكثر مهاجمي الدوري السعودي تأثيرًا بالدفاع؟

يحمل الدوري السعودي الكثير من الأرقام المهمة المكتوبة في تاريخه، ولكن خلال تقريرنا سنتحدث عن أدوار أخرى للمهاجمين خلال آخر 10 سنوات، من هم أكثر المهاجمين أصحاب التأثير الدفاعي بالدوري السعودي خلال آخر 10 سنوات؟، هناك ثنائي اتحادي بالقائمة. ( طالع التفاصيل )

دا كوستا يعد بكشف المستور

وعد المغربي مروان دا كوستا؛ مدافع الاتحاد السابق، بكشف المستور في أزمته مع النادي الجداوي.

وكتب المغربي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "لن أنسى الاتحاد وجماهيره أبدًا، فرقتنا الطرق، لكن لدي شعور قوي أننا سنجتمع مرة أخرى.

"أطلب منكم ألا تصدقوا مع يُقال عني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يومًا ما سأشرح لكم كل شيء مباشر عبر لقاء تليفزيوني مع تقديم الأدلة، والحقيقة ستخرج للنور يومًا ما".