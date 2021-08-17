الجمهور يتسبب في معاقبة العميد

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، ستة قرارات ضد عدد من الأندية بشأن أحداث الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الموسم الجديد من الدوري السعودي 2021-22، انطلق في 11 من أغسطس الجاري، واشتعلت المنافسة به سريعًا، وشهدت أحداث ساخنة في الملعب.

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اتحاد جدة بدأ الموسم بالهزيمة أمام الفيحاء بهدف نظيف، لكنه عوض هزيمته وفاز في الجولة الثانية أمام الرائد بثلاثية نظيفة.

لكن لجنة الانضباط قررت تغريم العميد عشرة آلاف ريال في قرار غير قابل للاستئناف، نظرًا لقيام جمهوره بإلقاء ثلاث علب مياه باتجاه أرض الملعب، أثناء مواجهة الفيحاء وبعدها، وفقًا لما جاء في تقرير مراقب المباراة.

وعلى جانب آخر، تم إصدار عقوبتين ضد نادي الرائد، على إثر أحداث مواجهته أمام الفتح، الأولى بقيمة 25 ألف ريال، لعدم التزام لاعبيه بإجراءات التباعد الاجتماعي أثناء التواجد على دكة البدلاء، والعقوبة الثانية غرامة قيمتها عشرة آلاف ريال، لتأخر نزول لاعبيه في الشوط الثاني لأرض الملعب.

فيما تقرر تغريم ناديي أبها والباطن عشرة آلاف ريال على كل منهما، لتأخر نزول لاعبيهم في الشوط الثاني، بمواجهتي الشباب والاتفاق على الترتيب.

وأخيرًا، إلزام لاعب التعاون يزيد بكر بدفع غرامة 20 ألف ريال، لغيابه عن المقابلة الإعلامية عقب مواجهة الحزم.