الاتحاد يحجز مهاجم الوحدة انتظارًا لمصير مفاوضات "السوبر"

العميد يبحث عن مهاجم

بات نادي الاتحاد السعودي قريبًا من إغلاق ملف "الكفاءة المالية" بعدما أعلن مساء أمس الإثنين تقديمه كافة الأوراق والمستندات اللازمة لوزارة الرياضة السعودية للحصول على شهادة الكفاءة المالية، ويبدو أن الملف الجديد الذي سيُفتح هو التعاقد مع مهاجم جديد.

النادي الغربي نجح أخيرًا في التوصل لاتفاق مع مهاجمه ألكسندر بريجوفيتش على فسخ عقده بالتراضي مقابل حصوله على 11 مليون يورو وتنازله عن مليون لصالح النادي، ويسعى حاليًا لتعويضه بمهاجم قادر على قيادة هجوم الفريق والسماح للبرازيلي رومارينيو بالعودة إلى مكانه خلف المهاجم.

مصادر صحفية متعددة أكدت أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي حددت الخطتين الأولى والبديلة للتعاقد مع مهاجم جديد، وتتعلق الرئيسية بالتعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر من خارج الدوري السعودي، فيما الثانية والتي ستُطبق حال فشل الأولى هي ضم مهاجم أجنبي يلعب في السعودية بالإعارة لموسم واحد.

وأضافت تلك المصادر أن الاتحاد توصل لاتفاق بالفعل مع الوحدة على ضم مهاجمه يوسف نياكاتيه بالإعارة للموسم القادم، لكنه لم يُوقع العقود بعد انتظارًا لما ستُسفر عنه المفاوضات الدائرة حاليًا للتعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر.

المهاجم الفرنسي صاحب الأصول المالية انضم للوحدة مقابل 2 مليون يورو صيف 2019، وقد خاض مع الفريق موسمين لعب بهما 52 مباراة سجل خلالها 27 هدفًا وصنع 9 أهداف.

صاحب الـ28 عامًا مرتبط بالوحدة، الذي هبط بنهاية الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، بعقد ينتهي صيف 2022 وتُقدر قيمته السوقية حاليًا بـ2.4 مليون يورو.