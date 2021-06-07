لاعب الاتحاد لم يجدد عقده إلى الآن وسط إغراءات كثيرة من عدة أندية

يرى الإعلامي الرياضي عبد الله فلاته أن الأفضل لسعود عبد الحميد؛ ظهير أيمن نادي الاتحاد السعودي، تجديد عقده مع العميد، بدلًا من الجلوس على مقاعد البدلاء في أي نادٍ آخر، ناصحًا إياه بعدم النظر للمقابل المادي.

عديد الأنباء تتردد في الفترة الحالية حول تلقي اللاعب أكثر من عرض للرحيل خلال الميركاتو الصيفي المقبل، على رأسها ناديي الهلال والنصر، بخلاف عدة أندية أخرى.

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وتشير التقارير إلى أن هناك خلاف بينه وبين إدارة النادي حول المقابل المادي للتجديد، إذ قدمت الإدارة له 4 ملايين ريال، في حين أنه يمتلك عرضًا بـ7 ملايين.

وكتب فلاته، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نصيحة للظهير المبدع.. الاتحاد قدم لك 5 ملايين ونادٍ آخر قد يقدم لك 7 ملايين ولكن غالبا ستركن في مقاعد البدلاء وتفقد موهبتك، وعقدك المستقبلي سيهبط كثيرا".

وأضاف: "بالمنطق والحكمة خذ ملايين ناديك الخمسة، وعقدك المستقبلي بعد 3 سنوات تصاعدي قد يبلغ الـ8 ملايين وأنت تستاهل".

نصيحة للظهير المبدع..

الاتحاد قدم لك 5 ملايين ونادٍ آخر قد يقدم لك 7 ملايين ولكن غالبا ستركن في مقاعد البدلاء وتفقد موهبتك، وعقدك المستقبلي سيهبط كثيرا، بالمنطق والحكمة خذ ملايين ناديك الخمسة، وعقدك المستقبلي بعد 3 سنوات تصاعدي قد يبلغ الـ8 ملايين وأنت تستاهل — عبدالله فلاته (@AbdullaFallatah) June 6, 2021

يذكر أن عبد الحميد كان قد تم تصعيده إلى الفريق الأول للعميد في عام 2018، ونجح في الموسم الماضي في تثبيت أقدامه بصورة كبيرة للفريق، بعدما قدم موسمًا رائعًا شارك خلاله في 24 مباراة، سجل خلالها هدفًا وصنع أربعة آخرين.