هزيمة أبها يعقبها خسارة الاتحاد لمليون ريال

العميد خسر أول مباراة في الدوري تحت قيادة محمد عبدولي، بعدما قاده للفوز أمام الوصل الإماراتي بالبطولة العربية

أضاع جمهور الاتحاد السعودي على ناديه فرصة الحصول على مليون ريال، خلال مواجهة أبها، التي أقيمت أمس الأحد.

العميد استضاف أبها، في لقاء فاز به الأخير بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وسجل جمهور الاتحاد حضورًا في المدرجات بلغ 7324 مشجعًا، وهو عدد أقل من نصف سعة استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ليخسر النادي الجداوي فرصة تدعيم خزانته بمليون ريال من قبل الهيئة العامة للرياضة.

وتعتمد هيئة الرياضة على تحفيز الجمهور لحضور مباريات فريقه، من خلال قانون ينص على منح صاحب الأرض مليون ريال، حال حضور جماهيره بنسبة 50 بالمئة من السعة الإجمالية للمدرجات.

يذكر أن هزيمة الأمس هي الخامسة للعميد بالموسم الجاري، ليتجمد رصيده عند تسع نقاط، في المركز الـ11 بجدول الترتيب.

أما أبها فحقق فوزه الثالث، ورفع رصيده إلى النقطة 11، ليرتقي إلى المركز الثامن.