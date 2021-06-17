"الاتحاد تميز في هذه الأشياء عن الهلال الموسم الماضي"

موسم رائع بالدوري السعودي للمحترفين توج به الهلال

تحدث خالد شعلان الناقد الرياضي السعودي عن الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمميزات التي ظهرت في الأندية خلال الموسم.

الموسم الماضي من الدوري السعودي للمحترفين، شهد منافسة على اللقب حتى الجولات الأخيرة حتى نجح الهلال في خطفه بشكل مثير ضمن المنافسة مع الاتحاد والشباب.

وقال شعلان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "24 الرياضية" السعودية: "الموسم الماضي متوسط المستوى والذي أثر فيه بشكل كبير هي جائحة كورونا، ويحسب للهلال التتويج باللقب في مثل هذه الظروف".

وأضاف: "الاتحاد لديه الميزة الأفضل كونه جاءت منافسته على اللقب بعد اقترابه من الهبوط خلال آخر موسمين، فهذا يحسب للفريق والإدارة على ما قدموه ولم تكن منافسته هباءً".

وتابع شعلان تصريحاته قائلًا: "الاتحاد كان يتميز بثبات التشكيل واستمرار المدرب على رأس الجهاز الفني والطابع الفني الذي يظهر به، ولذلك هو صاحب أفضل ميزة بالدوري بالطبع بعد تتويج الهلال باللقب".

الاتحاد عاد مرة أخرى للمنافسة على اللقب وسط أداء فني رائع ينذر بأنه سينافس على اللقب أيضًا في النسخة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.