"اختفى لمدة 3 أيام!" .. معركة قضائية ضد الاتحاد بعد خطف لاعب أرجنتيني تحت السلطة الأبوية

كواليس صادمة من داخل البيت الاتحادي..

يبدو أن نادي الاتحاد السعودي، مُقبِل على "معارك قضائية" عديدة؛ وذلك بسبب صفقاته الأخيرة، خلال صيف العام الحالي "2024".

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تقارير صحفية أكدت في وقتٍ سابق، استعداد العملاق البرتغالي بورتو، لتقديم شكوى ضد العميد الاتحادي أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس"؛ بسبب انسحاب النادي السعودي من صفقة النجم البرازيلي جالينيو، جناح الفريق الأول لكرة القدم، رغم الاتفاق بين جميع الأطرف.

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لكن.. قد لا تكون هذه "المعركة القضائية" مع بورتو، هي الوحيدة التي تنتظر نادي الاتحاد في الفترة القادمة؛ حيث اشتعلت أزمة جديدة، مساء اليوم الخميس.

الإعلامي الرياضي سيزار لويس ميرلو أعلن تعاقد نادي الاتحاد، مع الظهير الأيسر الأرجنتيني الشاب إيسايس رودريجيز، قادمًا من العملاق المحلي بوكا جونيورز.

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وأوضح ميرلو أن رودريجيز البالغ من العمر 19 سنة، لا يرتبط بأي عقد احترافي مع بوكا جونيورز؛ الأمر اذي دفعه للتوقيع مع النادي السعودي "مجانًا"؛ حيث لن يحصل العملاق الأرجنتيني سوى على تعويض عن "حقوق الرعاية".

كواليس صادمة في صفقة الظهير الأرجنتيني الشاب

ومن ناحيتهما.. كشف الإعلاميان جوليو بافوني ولوتشو توريس تورانزو، عن كواليس صادمة في انتقال إيسايس رودريجيز، من بوكا جونيورز إلى نادي الاتحاد.

بافوني وتورانزو أشارا إلى أن اللاعب اختفى عن تدريبات بوكا جونيورز لمدة "3 أيام متواصلة"، دون معرفة أي شخص للسبب؛ ليتفاجأ الجميع بعد ذلك، باللاعب وهو يوقع مع العميد.

وشدد الإعلاميان على أن إيسياس لا يستطيع المغادرة بسبب "السلطة الأبوية"، كما أنه للأندية في الأرجنتين "حقوق فيدرالية"، تسمح لهم بفترة محددة لتوقيع عقود احترافية مع اللاعبين.

وبناء على ذلك - حسب بافوني وتورانزو -؛ قرر نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني رفع شكوى ضد العميد، أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

جدير بالذكر أن إيسايس رودريجيز، يلعب في صفوف بوكا جونيورز تحت 20 سنة؛ ولكن تم تصعيده في أكثر من مناسبة، للتدرب مع الفريق الأول لكرة القدم، دون خوض أي مباراة رسمية.