"الاتحاد بدأها والهلال ردها بقسوة" .. كعب بنزيما يشعل حرب السخرية بين الناديين

الهلال يسخر من الاتحاد بعد الفوز في الكلاسيكو

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أشعلت اللوحة الفنية التي قدّمها المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، في كلاسيكو المملكة الكبير، مساء الجمعة، حربًا بين الهلال والاتحاد، على منصة "إكس".

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بنزيما سجل هدفًا رائعًا بـ"الكعب"، في الكلاسيكو الذي شهد خسارة ناديه الاتحاد (3-4) أمام الهلال، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وبعد هدف بنزيما.. كتب الاتحاد عبر حسابه الرسمي بـ"إكس": "الكعب الليلة أليم"؛ في سخرية غير مباشرة من الزعيم الهلالي.

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وبعد أن قلب الهلال، تأخره من (1-3)، إلى الفوز بأربعة أهداف؛ قام برد الدين للاتحاد؛ وذلك بمجموعة من التغريدات الساخرة عبر حسابه بمنصة "إكس".

وكتب الزعيم الهلالي: "الفوز الليلة أليم".. "كالعادة يفرح كذا كذا"؛ في سخرية من احتفال الاتحاد الشهير "يمشي كذا كذا".

جدير بالذكر أن الهلال، انتزع بهذا الفوز الهام على الاتحاد، صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين بشكل مؤقت، برصيد 13 نقطة.

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