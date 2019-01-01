العبدلي يؤكد جاهزية أجانب الاتحاد الخمسة للعب أمام الوصل

محمد العبدلي المدير الفني الجديد للاتحاد يتحدث عن مواجهة الوصل في بطولة كأس محمد السادس العربية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يستعد الاتحاد لخوض مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد محمد العبدلي الذي خلف لويس سييرا في تدريب الفريق هذا الأسبوع.

وسيحل الاتحاد ضيفًا على الوصل الإماراتي في استاد زعبيل ضمن ذهاب دور الـ16 لبطولة محمد السادس للأندية البطلة يوم غدٍ الأربعاء.

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وقد تحدث المدرب السعودي مؤكدًا جاهزية اللاعبين المتواجدين في دبي جميعًا للعب وضمنهم الخماسي الأجانب وخاصة المدافع المغربي مروان دا كوستا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "تركيزنا خلال الأيام الماضية والفترة القادمة على تجهيز اللاعبين لتقديم الأفضل وعودة الاتحاد للانتصارات".

"جميع اللاعبين المتواجدين في دبي جاهزين للعب أمام الوصل، وستشاهدون أجانب الاتحاد الخمسة في الملعب وبينهم دا كوستا".

وأتم قائلًا عن تعيينه في هذا المنصب "أشكر إدارة الاتحاد على ثقتها الكبيرة بي لقيادة الفريق، اللاعبون وعدوني بتقديم المستوى الفني المأمل وتحقيق الفوز وهو هدفنا في مباراة الذهاب".