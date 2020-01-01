هل أقيل مدير ملعب الجوهرة المشعة لدخول الجماهير مباراة الاتحاد والوحدة؟

الجماهير منعت من الحضور بسبب فيروس كورونا

نفى رجاء الله السلمي وكيل وزارة الرياضة السعودية لشؤون الإعلام ما تم تداوله مؤخرًا حول إقالة المهندس عبد العزيز المحيسن مدير ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وكان رواد وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولوا خبرًا يُشير إلى إعفاء محسين من منصبه بعد تواجد الجماهير في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة خلال مباراة الاتحاد والوحدة في الجولة الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، رغم قرار وزارة الرياضة السعودية إقامة المباريات دون جمهور ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

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وكانت كاميرات التلفاز قد نقلت صورًا لعدد من جماهير الوحدة يحتفلون بهدف الفريق الثاني الذي منحهم نقاط الفوز باللقاء بنتيجة 2-1.

السلمي نفى الأمر تمامًا وجدد الثقة في محيسن، بقوله على حسابه الرسمي على تويتر "المهندس عبد العزيز المحيسن مدير ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة) من الكفاءات المتميزة في وزارة الرياضة، وما يتم تداوله عن إعفائه غير صحيح .. تمنياتنا له بالتوفيق".