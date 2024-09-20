لأول مرة منذ فترة طويلة .. الاتحاد يدخل كلاسيكو الهلال بمفاجأة جديدة!

تعرف على مفاجأة الاتحاد في كلاسيكو الهلال

يستعد نادي الاتحاد للحلول ضيفًا على نظيره الهلال مساء يوم غدٍ السبت، في الجولة الرابعة "نحلم ونحقق"، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وكشفت صحيفة "الجزيرة" أن الاتحاد سيدخل مباراته ضد الهلال بمفاجأة لأول مرة منذ فترة طويلة، وهي اكتمال صفوفه باستثناء لاعب واحد فقط وهو أحمد شراحيلي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويواصل شراحيلي حاليًا برنامجه التأهيلي من أجل العودة إلى الملاعب بعد فترة طويلة من الغياب، بسبب تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

GOAL

وعانى الاتحاد طوال الموسم الماضي من الغيابات الكثيرة بسبب كثرة الإصابات، ولكن يبدو أن هناك تطورًا إيجابيًا في اللياقة البدنية للاعبين، الأمر الذي جعل العميد يدخل مباراة الكلاسيكو شبه مكتمل الصفوف.

وأضافت الصحيفة أن المدرب الفرنسي لوران بلان، المدير الفني للنمور، قرر استبعاد ماريو ميتاج من قائمة الفريق، على أن يكون متواجدًا في مواجهة العين الثلاثاء المقبل، في دور الـ32 ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.