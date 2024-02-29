لتكرار سيناريو نافباخور .. قرار خاص في الاتحاد قبل مواجهة الهلال آسيويًا

تعرف على قرار الاتحاد قبل مواجهة الهلال

يستعد فريق نادي الاتحاد لمواجهة نظيره الهلال، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، في المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، ليتخذ النادي الغربي قرارًا خاصًا بهدف تكرار ما حدث في مواجهة نافباخور الأوزبكي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الإسباني رامون بلانيس المدير الرياضي بنادي الاتحاد، حدد خطة سير النمور خلال مواجهات الهلال القادمة، في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد سيتدرب الخميس في مقر النادي، على أن يغادر مباشرة إلى الرياض، على أن يعود إلى جدة عقب المباراة مباشرة، لإجراء تدريبين يومي السبت والأحد.

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وقرر بلانيس أن يتدرب الاتحاد في ملعب "المملكة أرينا"، قبل مواجهة ذهاب دوري أبطال آسيا أمام الهلال، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وسبق وأن قرر أن يتدرب الاتحاد تدريبه الأخير على ملعب الجوهرة المشعة، قبل مواجهة نافباخور الأوزبكي، في إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.