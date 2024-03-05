"اللعنة مستمرة".. الهلال يقهر الاتحاد ويضع قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

هل تحدث المفاجأة في العودة؟

حقق الهلال فوزًا مستحقًا على الاتحاد بنتيجة (2-0) اليوم الثلاثاء على ملعب المملكة أرينا، ليرسخ اللعنة في الكلاسيكو السعودي (حسم كل مباريات الموسم الحالي)، وذلك بذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وجاءت ثنائية الهلال في الشوط الأول عن طريق أليكساندر ميتروفيتش وسالم الدوسري في الدقيقتين 40 و42.

وظهر الاتحاد في مناطق الخطورة مع بداية المباراة، وكاد يهز الشباك الهلالية، حتى جاءت الدقيقة 38 حين احتسب حكم الكلاسيكو "ركلة جزاء" لمصلحة الزعيم، بعد سقوط ميتروفيتش داخل منطقة الـ18 الاتحادية.

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الإعادة أظهرت وجود مسك متبادل في بداية اللعبة، بين ميتروفيتش وظهير الاتحاد مدالله العليان، قبل أن يقوم الأخير بإسقاط المهاجم الصربي، بشكل واضح.

نفذ ميتروفيتش الركلة الجزائية بنفسه، وتمكن من تحويلها إلى داخل شباك العميد في الدقيقة 40، معلنًا عن افتتاح النتيجة للفريق الأزرق.

وبعد دقيقتين فقط، نظم الهلال هجمة مرتدة مميزة، انتهت عند مالكوم الذي قدم عرضية على طبق من ذهب لسالم الدوسري، الذي أودعها شباك الحارس عبدالله المعيوف في الدقيقة 42.

حاول الاتحاد تقليص الفارق في الشوط الثاني، إلا أنه تلقى ضربة قوية حين تلقى لاعب الوسط نجولو كانتي البطاقة الحمراء، بسبب تدخله العنيف على لاعب الهلال كاليدو كوليبالي (بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو).

وفي الدقيقة 83، أهدر أحمد حجازي فرصة تقليص الفارق، إذ وجه رأسية نحو المرمى، تصدى لها الحارس محمد العويس.

وفي الدقيقة 88، أطلق حمد الله تسديدة صاروخية زاحفة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحارس الهلالي كان لها بالمرصاد، لتنتهي المباراة (2-0) للزعيم، على أن تحسم موقعة جدة الأسبوع المقبل هوية المتأهل لنصف النهائي.