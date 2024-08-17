رغم الانتعاشة المالية .. الاتحاد يقلق جماهيره بتكرار سيناريو "سلة الهلال"!

هل تتكرر أزمة "سلة الهلال" في الاتحاد؟

أثار نادي الهلال، حالة من الاستياء بين جماهيره، خلال الفترة الماضية، عقب قرار الإدارة بإلغاء لعبة كرة السلة نهائيًا، رغم الإنجازات التي حققها الفريق خلال موسم 2023-2024، بعد فوزه بالخماسية المحلية.

وتمكنت سلة الهلال من الفوز بألقاب الدوري السعودي، دورة الألعاب السعودية، كأس وزارة الرياضة، بطولة المربع الذهبي، وبطولة 3x3، كما أعلن النادي عن تجديد عقد المدرب ستراتوس كوكوليكيدس حتى عام 2026، إلا أن هذا لم يمنع الإدارة من اتخاذ القرار المفاجئ بإلغاء السلة، بداعي قلة الموارد المالية المخصصة للعبة.

من ناحية أخرى، اتخذت إدارة نادي الاتحاد، قرارًا قد يثير التساؤلات حول ما إذا تكرر سيناريو (سلة الهلال)، وهو الذي كشف عنه الإعلامي الرياضي نجيب الجداوي، في رسالة عبر منصة (إكس)، قائلًا "تدرس الإدارة التنفيذية في نادي الاتحاد بعناية إعادة تنظيم جميع الألعاب المختلفة بالنادي، وتُعتبر الإنجازات والموارد المالية التي تدخل خزينة النادي من تلك الألعاب من الأولويات لاستمرار أي لعبة من عدمه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وطبقًا لذلك، فإن الفترة القادمة قد تشهد قرارًا من الاتحاد، بإلغاء بعض الرياضات داخل النادي، رغم أن العميد يعيش انتعاشة مالية مؤخرًا، ساهمت في تعاقد النادي مع عدد من الصفقات العالمية، لدعم فريق كرة القدم، أبرزها المدير الفني الفرنسي لوران بلان، والجناح موسى ديابي، ولاعب الوسط الجزائري حسام عوار، والحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، فضلًا عن صالح الشهري ومعاذ فقيهي، والحارس حامد الشنقيطي، وشراء عقد الثنائي أحمد الغامدي وسعد آل موسى، وتمديد إعارة حامد الغامدي.

وكان المدير الرياضي رامون بلانيس، قد كشف عن اتجاه الإدارة الاتحادية نحو إبرام المزيد من الصفقات قبل غلق باب الميركاتو الصيفي، في الوقت الذي لا يزال الهلال فيه باحثًا عن أولى صفقاته، مع تبقي 16 يومًا على انتهاء الميركاتو.