لويس سواريز إلى الصين في مارس القادم

نجم برشلونة سيلعب في الصين خلال مارس المقبل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن اليوم رسميًا عن مشاركة منتخب أوروجواي في بطولة كأس الصين الودية التي ستُقام خلال مارس القادم.

وكان المنتخب الأمريكي الجنوبي قد تُوج ببطولة نسخة 2018 بانتصاره على تشيك 2-0 بهدفي لويس سواريز وإيدينسون كافاني، ثم فوزه على ويلز في المباراة النهائية بهدف دون رد أحرزه مهاجم باريس سان جيرمان.

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وستبدأ البطولة هذا العام يوم 22 مارس، حيث تلعب أوروجواي ضد أوزباكستان فيما تُواجه الصين منتخب تايلاند، وسيلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم الإثنين 25 مارس.

وتُمثل تلك البطولة الاستعداد الأخير المهم لأوروجواي قبل مشاركتها في بطولة كوبا أمريكا 2019 في البرازيل، ولذا من المتوقع أن يدخلها المدرب تاباريز بكافة اللاعبين المتاحين وعلى رأسهم بالطبع مهاجم برشلونة لويس سواريز، ما لم يتعرض لإصابة تمنعه من اللعب.