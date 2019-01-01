الاتحاد القطري يُعلن مواعيد كأس الأمير

لجنة المسابقات حددت موعد القرعة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن حمد المناعي رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد القطري موعد قرعة كأس الأمير.

ونقلت جريدة استاد الدوحة عن المناعي قوله "قرعة كأس الأمير ستُقام يوم 14 من الشهر الجاري والنهائي يوم 16 مايو 2019".

وأضاف حول جدولة مواعيد البطولة "جدولة مراحل كأس الأمير تمت برمجتها بعناية وفق دراسة متأنية من قبل مسؤولي الاتحاد والقائمين على المسابقات".

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وأتم "تم مراعاة الاستحقاقات الخاصة بالأندية الثلاثة المشاركة في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا".

يُذكر أن دوري نجوم قطر سيُختتم يوم 13 إبريل القادم بمباريات الجولة الـ22 والأخيرة والتي ستنطلق يوم 12 إبريل، ويتصدر السد البطولة بفارق 4 نقاط عن مطارده الدحيل وسيُتوج رسميًا باللقب حال انتصاره على الأهلي في الجولة القادمة.