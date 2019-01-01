تين كات: وضع الاتحاد لا يليق به أبدًا، نريد التواجد في المقدمة

المدرب الهولندي يعمل على هذا

قال هنك تين كات المدير الفني لنادي الاتحاد أن وضع الفريق الحالي لا يُناسبه أبدًا، مؤكدًا رغبته وعمله على إخراج النادي من منطقة مؤخرة جدول ترتيب الدوري السعودي سريعًا.

المدرب الهولندي الذي كان مساعدًا لمواطنه فرانك ريكارد حين كان مديرًا فنيًا لبرشلونة وتُوج معه بدوري أبطال أوروبا 2006 أكد أن التواجد في منطقة الأمان ليس كافيًا لفريق بحجم الاتحاد وأن المكان المناسب لهم هو مقدمة جدول الترتيب.

الاتحاد يُحاول حل أزمة دا كوستا ويُجهز بديله

مضيفًا حول مخاوف البعض من هبوط النادي لدوري الدرجة الأولى السعودي "لا أرى تلك المخاوف منطقية، النادي لديه الكثير من الإمكانيات لتجعله يتفادى الهبوط، الوجود ضمن آخر 4 مراكز أمر غير مريح وعلينا الخروج من تلك الدائرة في أسرع وقت ممكن".

أضاف "منطقة الأمن ليست كافية، انتصارنا في مباراتين متتاليتين ربما يؤدي لتحسين موقعنا في الجدول 3 أو 4 مراكز، لكن هذا الوضع لا يناسب هذا النادي الكبير الذي يجب أن يتواجد في مقدمة جدول الترتيب".

تابع تين كات "ما يهمني هو أن نبتعد بأسرع وقت ممكن عن المؤخرة، ونبني فريقًا مستقرًا ونقدم كرة قدم ممتعة، فالناس حاليًا لا تستمتع بمباريات الاتحاد وأعتقد أنه حان الوقت لنقدم كرة قدم تنال رضا الجماهير، وأعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح".

الاتحاد يستعد حاليًا لمواجهة الفيحاء في الجولة الـ12 من الدوري السعودي مساء الخميس القادم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وقد خاض تدريباته يوم أمس دون 5 من لاعبيه هم ال ثلاثي أمين بخاري وسعود عبد الحميد وهارون كمارا لتواجدهم في معسكر المنتخب الأولمبي السعودي، وكذلك زياد الصحفي للإصابة، بجانب دا كوستا.

يُذكر أن الاتحاد يتواجد في المركز الـ13 من جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة.