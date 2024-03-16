الاتحاد والفتح | "جوتا" الكنز المدفون يظهر في رمضان .. ولم يتبق سوى محمد صلاح!

لماذا لم يجد الاتحاد ضالته على الرغم من أنه يمتلكها منذ البداية؟

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منذ بداية الموسم عانى الاتحاد من مشاكل في مركزي الجناحين الأيمن والأيسر، على الرغم من أنه يمتلك بالفعل الحل ولكنه قام باستبعاده لأسباب غير مقنعة بالنسبة لجماهير النمور، وهو البرتغالي جوتا فيلبي.

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جوتا قاد الاتحاد لتحقيق الانتصار على نظيره الفتح برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 24 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

الاتحاد كان متأخرًا بهدف دون رد، ليتسبب جوتا في ركلة جزاء بشكل غير متوقع، تعادل منها العميد، ثم عاد النجم البرتغالي وسجل الهدف الثاني للنمور، ويُساهم بشكل كبير في الفوز.

إذا قامت الجماهير الاتحادية بتوجيه اللوم على أحد، سيكون البرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق السابق الذي استبعد جوتا وفضل عليه لاعبون آخرون، وأيضًا الإدارة برئاسة أنمار الحائلي.

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جوتا .. الكنز المدفون

أثبت جوتا للجميع أن الاتحاد كان يمتلك كنزًا ولكنه كان مدفونًا، وانتظر حتى دخولنا شهر رمضان حتى يظهر، ليتألق ويُساعد فريقه الاتحاد لتحقيق الانتصار على نظيره الفتح.

الجميع كان يعرف جيدًا أن جوتا كان قريبًا جدًا من الرحيل عن الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وسط اهتمام من توتنهام وأندية أوروبية أخرى.

البرتغالي جوتا قضى النصف الأول من الموسم الحالي، على قائمة الانتظار، ليبتعد عن الاتحاد الذي عانى خاصة في مركز الجناح الأيسر بسبب قرار سانتو.

لم يتبق سوى محمد صلاح!

بعد أن شعرت جماهير الاتحاد بالاطمئنان على مركز الجناح الأيسر في ظل تواجد جوتا، أصبح هناك مركز آخر يُشعرهم بالقلق وهو الجناح الأيمن.

ولن تطمئن الجماهير إلا إذا تم التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، الذي سيُضيف قوة هجومية للنمور بلا شك لو تمت الصفقة وانتقل خلال صيف 2024.

في مركز الجناح الأيمن يعتمد حاليًا المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو على مروان الصحفي، بجانب البرازيلي رومارينيو الذي يظهر بشكل باهت لأنه يلعب في الأساس بمركز المهاجم الوهمي.

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