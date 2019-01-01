الشباب × الاتحاد - القشة التي قد تقسم ظهر سييرا

يستقبل الشباب ضيفه الاتحاد مساء اليوم الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض

ماجد جزر

يدخل المدير الفني التشيلي لويس سييرا مدرب نادي اتحاد جدة السعودي مباراة فريقه أمام الشباب بحسابات خاصة جدًا، عندما يلتقي الفريقان ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويستقبل الشباب ضيفه الاتحاد مساء اليوم الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وهو المواجهة التي قد تكون فاصلة في مسيرة المدير الفني للعميد.

النمور تحت قيادة سييرا يعيشون أيامًا لا يحسدون عليها، بعد تعرض الفريق لثلاثة هزائم متتالية، حيث خسر العميد أمام الفريق الصاعد حديثًا للدوري ضمك بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

سييرا تولى قيادة نادي الاتحاد في منتصف الموسم الماضي، وأنقذ الفريق الأول من الهبوط إلى الدرجة الأولى، إلا أنه لم يبدأ العام الرياضي الحالي 2019-2020، بشكل جيد.

وودع الفريق دوري أبطال آسيا من الدور ربع نهائي على يد الهلال، بعد أن استطاع الزعيم تحقيق الفوز في لقائي الذهاب والعودة بثلاثية مقابل هدف.

ثم التقى النمور من جديد مع الموج الأزرق في قمة نارية، استطاع فيها الهلال تحقيق الفوز بثلاثية مقابل هدف في الجولة الرابعة، وبذلك يحتل الفريق حاليًا المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط فقط، فحتى الآن خاض العميد 3 مباريات، حقق فوزًا وحيدًا أمام الرائد، وتعادل مباراة وخسر مثلها.

ضربة قوية للاتحاد قبل مواجهة الشباب بالدوري السعودي

إنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد وضع للمدير الفني سييرا مهلة خاصة من أجل إعادة الفريق للطريق الصحيح وإلا فأن الاقالة ستكون من نصيبة.

وكشف الحائلي في تصريحات لبرنامج "الدوري مع وليد"، عن أنه عقد جلسة مع سييرا، خلال الساعات الماضية، وأكد رئيس النادي أن سييرا طلب منه مهلة 3 مباريات حتى يظهر هذا التغيير في الأداء، وذلك بعد تطبيق الفكر الجديد، الذي تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع.

وشدد أنمار الحائلي، على أنه بعد الثلاث مباريات القادمة، سينظر في مستقبل سييرا، حيث يأمل أن لا يضطر إلى إقالته.

الأمر المُحبط أن الاتحاد لم يعرف طعم الفوز على الشباب في آخر 4 مباريات جمعتهما بالدوري، حيث خسر مباراتين وتعادلا في مثلهما.

ويعود تاريخ آخر فوز اتحادي على الشباب لعام 2017 حينما انتصر عليه في الرياض بثنائية نظيفة سجلها عدنان فلاتة والمصري محمود عبدالمنعم "كهربا".