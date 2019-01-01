الاتحاد السكندري: تلقينا عرضاً للعب مباراة ودية في المغرب

زعيم الثغر قدم مستويات طيبة في بطولة زايد للأندية العربية جعلته محط أنظار الجميع

فيسبوك تويتر بلال محمد

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة في نادي الاتحاد السكندري، عن تلقي زعيم الثغر دعوة للمشاركة في مباراة ودية بالمغرب أمام مولودية وجدة.

وأكد صلاح الدين، أن النادي المغربي سيتحمل كافة مصاريف المباراة من تنقلات وإقامة وطيران، كما أنه ترك للفريق السكندري حرية اختيار الموعد.

وشدد محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة زعيم الثغر، على أن أمر الموافقة على خوض المباراة متروك للجهاز الفني، وفقاً لرؤيته من مدى استفادة الفريق من اللقاء.

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"هالله هالله هالله .. يا نهاااااااار أبيااااااض"



من أول شخص سيخطر في بالك 😂 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 11, 2019

وأشارت بعض التقارير الصحفية، إلى أن الاتحاد السكندري يسعى للحصول على أكبر مقابل مالي من اللقاء.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، بعد لعب 24 مباراة.

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الجدير بالذكر أن سيد البلد، يستعد لمواجهة الجونة عصر غدٍ الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الـ 26 من الدوري المصري.