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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

ريال مدريد على بعد خطوة من إعلان عودة زيدان

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المدرب الفرنسي يقترب كثيرًا من العودة إلى قيادة النادي الملكي الإسباني بعد السقوط الكارثي

يبدو أن إدارة ريال مدريد قد توصلت لحل أزمة الفريق بعد الموسم الكارثي الذي خاضه الفريق تحت قيادة لوبتيجي وسولاري والذي أدى إلى خروجه من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وبطولة الكأس والابتعاد عن المنافسة على الدوري.

أعلنت الكثير من المصادر الموثوقة أبرزها "كادينا كوبيه" أن إدارة النادي الملكي قد توصلت لاتفاق مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان والذي سيعود لقيادة الفريق بعد أن نجح معه نجاح كبير.

أكدت الكثير من المصادر أن الإعلان عن عودة زيدان سيكون خلال الساعات من إدارة الميرنجي، وأن نجوم الفريق قد تلقوا الخبر بالفعل بسعادة كبيرة وحماس.

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كان المدرب الفرنسي قد نجح في قيادة بطل أوروبا 3 سنوات ونجح في الفوز بدوري أبطال أوروبا في جميع تلك المواسم كما حقق بطولة الدوري الإسباني مرة وحيدة.

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