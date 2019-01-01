ريال مدريد على بعد خطوة من إعلان عودة زيدان

المدرب الفرنسي يقترب كثيرًا من العودة إلى قيادة النادي الملكي الإسباني بعد السقوط الكارثي

يبدو أن إدارة ريال مدريد قد توصلت لحل أزمة الفريق بعد الموسم الكارثي الذي خاضه الفريق تحت قيادة لوبتيجي وسولاري والذي أدى إلى خروجه من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وبطولة الكأس والابتعاد عن المنافسة على الدوري.

أعلنت الكثير من المصادر الموثوقة أبرزها "كادينا كوبيه" أن إدارة النادي الملكي قد توصلت لاتفاق مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان والذي سيعود لقيادة الفريق بعد أن نجح معه نجاح كبير.

أكدت الكثير من المصادر أن الإعلان عن عودة زيدان سيكون خلال الساعات من إدارة الميرنجي، وأن نجوم الفريق قد تلقوا الخبر بالفعل بسعادة كبيرة وحماس.

وهذا أمر يحدث في كل الفرق بين كل اللاعبين لا شك في ذلك 🙌 pic.twitter.com/0IWOqeloTc — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 11, 2019

كان المدرب الفرنسي قد نجح في قيادة بطل أوروبا 3 سنوات ونجح في الفوز بدوري أبطال أوروبا في جميع تلك المواسم كما حقق بطولة الدوري الإسباني مرة وحيدة.