رسميًا – تعيين نبيل معلول مديرًا فنيًا لمنتخب سوريا

المدرب التونسي أصبح مديًا فنيًا للمنتخب السوري.

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، عن تعيين التونسي نبيل معلول، مديرًا فنيًا للمنتخب السوري، خلفًا للمدرب فجر إبراهيم، الذي تقدم باستقالته مؤخرًا.

معلول نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "سعيد بتعييني مديرًا فنيًا للمنتخب السوري، ولثقة الاتحاد السوري لكرة القدم في شخصي، وهدفنا الأول التأهل إلى مونديال قطر 2022 إن شاء الله".

المدرب التونسي وجه شكره إلى الاتحاد السوري على حسن استقباله، حيث قال: "شكرًا للاتحاد السوري لكرة القدم على حسن استقبالي".

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وقام نبيل معلول بنشر صورًا تجمعه بمسؤولي الاتحاد السوري، قبل توقيعه على عقود تدريب أسود الرافدين.

نبيل معلول كان مديرًا فنيًا للمنتخب التونسي خلال منافسات كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، كما كان يتولى مهمة تدريب المنتخب الكويتي، وأشرف أيضًا على تدريب الترجي التونسي والدحيل القطري، وغيرهما من الأندية.

ويتصدر المنتخب السوري ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، برصيد 15 نقطة، متفوقًا على الصين والفلبين أصحاب المركزين الثاني والثالث بـ8 نقاط، ويحتل الملديف المركز الرابع برصيد 6 نقاط، وجوام أخيرًا بدون نقاط.