الاتحاد السعودي ينفي استفسار الفيفا حول شكوى الهلال

شهدت الفترة الماضية حالة جدل حول رفع الهلال شكوى للفيفا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

نفى أحد مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم وجود استفسار من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" حول شكوى نادي الهلال تجاه شكوى أهلية مشاركة بعض اللاعبين أمام الزعيم خلال الموسم الحالي.

الهلال كان قد أعلن اعتراضه على مشاركة عبدالله العويشير حارس مرمى أحد في المباراة التي انتهت بينهما بالتعادل السلبي، ومحمد القرني لاعب الوحدة في مباراة أخرى انتهت نتيجتها بالتعادل 1-1.

إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم قال في تصريحاته تلفزيونية أن هذه الاحتجاجات شأن محلي استنفذ جميع المراحل والقرار لن يتغير، واللاعبين الهواة لا توجد لديهم عقود مسجلة باتحاد القدم.

ماذا لو استمر البرتغالي خيسوس في تدريب الهلال، هل كان حافظ الزعيم على صدارته للدوري؟ pic.twitter.com/YdDeWrSwin — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 14, 2019

وشهدت الفترة الماضية حالة جدل حول رفع الهلال شكوى للفيفا من أجل بحث إمكانية الحصول على حق النادي بحسب ما وصف النادي.

وأوضح القاسم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يطلب أو يرسل لنا أي استفسار، و من حق أي نادي مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكل مباشر.

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المسؤول السعودي أنهى تصريحاته : خطاب "فيفا" الموجه لنادي الهلال وصل للاتحاد صورة منه لم يطلب اتخاذ أي إجراء، ولجنة الاحتراف هي المخولة بتفسير اللوائح.