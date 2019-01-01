النتائج المباشرة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الاتحاد السعودي يكشف عن جدول مباريات الدور الثاني

آخر تحديث
التعليقات()
الاتحاد السعودي
تُقام الجولة في الأول والثاني من أبريل المقبل، بدلًا من موعدها المحدد في 27 و 28 و 29 يناير الجاري

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن جدول مباريات الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت اللجنة أنه في حال تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي من كأس أمم آسيا 2019 سيتم تأجيل الجولة 17.

ومن المنتظر أن تُقام الجولة في الأول والثاني من أبريل المقبل، بدلًا من موعدها المحدد في 27 و 28 و 29 يناير الجاري.

اختيارات المحررين

وشهدت الفترة الماضية اجتماع من قبل لجنة المسابقات مع ممثلي الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا، للنظر والاستماع لمقترحاتهم حول مبارياتهم خلال الفترة المقبلة من المسابقات المحلية.

يُذكر أن بعض الأندية كانت قد أعلنت عن رفضها خوض منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أن اتحاد الكرة ثبت على موقفه.

الموضوع التالي:
وارنوك يهاجم الغطاسين في الدوري الإنجليزي : لا تتنفس بجانبهم
الموضوع التالي:
جول 25 - حكيم زياش: أحلم بالمزيد في 2019 والمغرب ستقاتل للفوز بأمم إفريقيا
الموضوع التالي:
اتحاد الكرة يطالب الكاف بتأجيل مباراة الأهلي وفيتا كلوب
الموضوع التالي:
جول 25 | كيكي سيتين: أي مدرب يحلم بلاعب مثل عيسى ماندي وبيتيس يحلم بالأبطال
الموضوع التالي:
الأهلي يسعى لتجهيز وليد أزارو لمواجهة بيراميدز
إغلاق