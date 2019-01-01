الاتحاد السعودي يثبت "عدم جدوى" شكوى الأهلي ضد الهلال

الشكوى بشأن اللاعب بويتا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تقدم أهلي جدة بشكوى للاتحاد السعودي ضد مشاركة ألبرتو بويتا مع الهلال خلال مباراة الفريقين يوم أمس ضمن الدوري السعودي، ولكن ظهر أن شكواه لا معنى لها.

وحسم الزعيم المباراة لصالحه بهدف دون رد ليتصدر مؤقتًا الدوري السعودي في انتظار مواجهة النصر مع اتحاد جدة مساء اليوم.

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وقال الأهلي في شكواه أن بويتا شارك رغم حصوله على 3 بطاقات صفراء مما يستدعي إيقافه وغيابه عن مباراة الأمس، لكن موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم أوضح أن اللاعب في رصيده 5 بطاقات صفراء.

إذ كان قد حصل على بطاقة في الجولة السابعة ثم أخرى في الـ12 والثالثة في الـ17 ليتم إيقافه عن اللعب في الجولة الـ18، وبعدها حصل على بطاقتين في الجولتين 23 و26 مما لا يستدعي إيقافه.