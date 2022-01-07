الاتحاد السعودي يتخذ قرارًا بتقليص عدد الأجانب بالأندية!

يبدو أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، بصدد اتخاذ قرار جديد يخص عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين الموسم المقبل 2022-2023.

وتنص اللوائح على السماح لكل فريق بالدوري السعودي، بالتعاقد مع 7 لاعبين أجانب كحد أقصى، حيث لم تحدد عدد اللاعبين المتواجدين في أرض الملعب، حيث يستطيع أي فريق الدفع بجميع الأجانب في المباراة.

الاتحاد السعودي سيقلل عدد الأجانب بكل فريق:

أكدت صحيفة "اليوم" السعودية على الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرر تقليص عدد اللاعبين الأجانب بكل فريق إلى 6 بداية من الموسم القادم بدلًا من 7 لاعبين.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد السعودي قام بإشعار إدارات الأندية شفويًا بهذا القرار، على أن يتم إصداره بشكل رسمي منتصف شهر يناير الجاري.

ويرغب الاتحاد السعودي لإشعار الأندية خلال الوقت الحالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية، وقبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية القادمة لكي يتم تعديل القوائم قبل الموسم الجديد بوقت كافي.

لماذا تراجع الاتحاد السعودي عن قراره بزيادة المحترفين؟

وكانت تقارير صحفية قد أشارت خلال شهر نوفمبر الماضية إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، تناقش مع رابطة الأندية حول إمكانية زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 8 بدلًا من 7.

وجميع الأندية وافقت على هذا القرار باستثناء نادي الفتح الذي عارضه، حيث طالب بمناقشة هذا الأمر على نطاق أوسع خلف الأبواب المغلقة، بينما وافق الشباب بشرط مساواة الدعم المالي بين جميع الأندية، أو الحفاظ على العدد الحالي من الأجانب.

ولكن الاتحاد السعودي بعد سلسلة من المناقشات والدراسات، اتخذ قراره بتقليل عدد اللاعبين الأجانب من 7 إلى 6 لاعبين في كل فريق استعدادًا للموسم القادم 2022-2023.

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